Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Перипетії в Смілі на Черкащині з газопостачанням, які набридли не тільки смілянам, а й усій Україні, нарешті вщухли.
Як повідомив департамент з копоративних комунікацій НАК «Нафтогаз України», компанія уклала договір та підтвердила номінації на газ КП «Смілакомунтеплоенерго», яке нині забезпечує місто теплом та гарячою водою.
Надання номінацій на грудень та січень стало можливим після виконання владою міста та КП «Смілакомунтеплоенерго» вимог статті 22 закону України «Про теплопостачання» — прийняття боргів попереднього теплопостачальника ТОВ «Сміла Енергоінвест» перед «Нафтогазом».
За словами першого заступника голови правління «Нафтогазу» Сергія Переломи, ситуація в Смілі врегульована та увійшла до правового русла. Як вважають у компанії, так могло б бути вже давно, якби представники місцевої влади не намагалися заробити на цій ситуації короткострокові політичні дивіденди, створюючи незручності для людей. Для уникнення подібних ситуацій у майбутньому керівництво компанії закликало місцеву владу відповідально ставитися до використання майна громади та сумлінно сплачувати за спожитий газ. Відомо, що борги перед «Нафтогазом» у розмірі 85,5 млн. грн. були накопичені в період з 2010 року, коли за рішенням місцевої влади міські котельні експлуатувалися ТОВ «Сміла Енергоінвест» в рамках спільної діяльності.
Нині заборгованість реструктуризована — відповідний договір підписаний між «Нафтогазом» та КП «Смілакомунтеплоенерго» 26 грудня.