В Україні ситуація у квітні з платіжним балансом дещо погіршилася.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю«Інтерфакс-Україна»розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

«Якщо в березні наше сальдо інтервенцій з продажу валюти на ринку становило $1,7 млрд, то вже в квітні цей показник збільшився до $2,2 млрд. І так, ви маєте рацію, в нас знизилися валютні надходження на користь уряду. Якщо у березні цей обсяг становив $3,3 млрд, то у квітні він вже був менш як $2 млрд. В основному, зниження відбулося за рахунок скорочення зовнішнього офіційного фінансування. Відповідно, якщо у березні міжнародні резерви зросли на $600 млн, то вже в квітні вони знизилися на $1,2 млрд», - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що серед головних чинників, які впливали на торговельний баланс, регулятор спостерігає зростання витрат на пальне та оборонні потреби. Також значними залишалися обсяги розрахунків з платіжними системами, насамперед через активне використання гривневих карток за кордоном біженцями з України.

У Нацбанку наголосили, що для України важливою є міжнародна підтримка.

«В цьому питанні протягом кількох останніх тижнів ми бачили досить суттєвий прогрес, мова в тому числі і про фінансування, яке нам обіцяють і Світовий банк, і ЄС, і США. Затверджений Конгресом США новий $40 млрд пакет допомоги Україні має значно допомогти стану платіжного балансу України. Ми активно працюємо над тим, щоб витрати, які ми здійснюємо на валютному ринку для утримання стабільності обмінного курсу (а ми очікуємо, що вони будуть меншими в другій половині року) повністю покривалися надходженням офіційного фінансування», - зауважив заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 травня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26,9 млрд дол. США. За підсумками квітня вони скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком.