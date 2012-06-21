Напередодні Різдва на пункті пропуску «Краковець — Корчова» нарешті розпочав роботу сканер для вантажних транспортних засобів і контейнерів за дорученням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Стаціонарні сканери — це спеціальне обладнання, призначене для виявлення товарів, які переміщують через кордон прихованими серед інших товарів. Апаратура працюватиме паралельно із транспортними рентгенівськими установками для перевірки багажу пасажирів.
«Ми нарешті запускаємо в роботу величезний довгобуд, який тягнеться вже майже два роки. Це стаціонарні сканувальні системи. Їх сім. Згідно із планом, їх буде введено в експлуатацію до кінця цього року. Це потужний безпековий інструмент, який допоможе нам у боротьбі з контрабандою. Тому ми пройшли весь шлях повного спротиву і врешті-решт показуємо не те, що буде чи планується, а результати нашої роботи саме зараз», — наголосив під час презентації систем голова Державної митної служби Максим Нефьодов.
Відтепер сканування товарів відбувається без безпосереднього огляду посадовими особами митниці, час на перевірку вантажу пришвидшується у 10 разів, значно зменшується ризик впливу на підсумки митного огляду осіб, зацікавлених отримати корупційну вигоду.
«Маємо реконструювати і будувати пункти, купувати і запускати сканери, ваги й інтегровані системи відеонагляду. І головне, робити це системно», — додав Максим Нефьодов.
Запуск сканерів в експлуатацію запобігає приховуванню контрабанди, сприяючи наповненню державної скарбниці за рахунок сплати податків з усіх ввезених товарів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Митниця забезпечує до 40% надходжень до бюджету, з якого виплачують пенсії, зарплати вчителям, лікарям, іншим категоріям громадян. Тому важливо позбутися головного зла — корупції, яка була однією з головних ознак попередньої структури.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»