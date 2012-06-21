В Індонезії археологи, що проводили розкопки на острові Балі, виявили найбільший в Південно-Східній Азії скарб давньоримських монет і прикрас.
Звіт про дослідження був опублікований в журналі Antiquity, а коротко про неї розповідає Ancient Origins. Розкопки проводилися в селі Пангкунг Парук. Ще в 2009 році місцевий хлібороб знайшов на своїй ділянці залишки стародавнього поховання. У ньому знаходився кам'яний саркофаг овальної форми.
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Про знахідку він повідомив владі. У результаті були організовані розкопки, які пройшли під патронажем Балійського інституту археології (BALAR). Всього було знайдено чотири кам'яних саркофага з ритуальними предметами всередині. За минулі роки з поховання було вилучено так багато різних артефактів, що знайдений скарб археологи назвали безпрецедентним.
Дійсно, в їх розпорядження потрапила найбільша колекція давньоримських монет і прикрас, будь-коли знайдених на території Південно-Східної Азії. На думку вчених, сам цей факт доводить існування древнього торгового шляху, який пов'язував Рим з країнами Азії.
Деякі артефакти заслуговують на особливу увагу. Наприклад, були знайдені десятки позолочених намистин. Їх аналіз був проведений з використанням лазера. Результат виявився вражаючим. Встановлено, що намистини, знайдені в стародавньому похованні на Балі, були виготовлені в Єгипті і на узбережжі Леванту в I-IV століттях нашої ери.
Ці території у той період часу перебували під владою Риму. Намистини були виготовлені з натурального римського скла, а зверху їх покрили позолотою. До речі, про те, що Рим широко торгував подібною продукцією, писав ще Пліній Старший.
На думку археологів, «золоті» скляні намистини спочатку були доставлені в порти південно-східної Індії, а потім в дельту Гангу. Вже звідти їх відправили далі на схід.
У ході розкопок також було знайдено велику кількість римських золотих монет, два китайських бронзових дзеркала, прикраси з раковин молюсків і сердоліку, бронзові вироби і дві пари майстерно прикрашених підвісок з чистого золота.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у Мехіко знайшли скарб древньої цивілізації ацтеків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»