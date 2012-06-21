У Китаї археологи виявили кілька древніх гробниць, зведених у період правління династії Західна Чжоу, всередині яких знаходилися сотні дуже цінних артефактів.
Про відкриття повідомляє агентство «Сіньхуа». Групу древніх гробниць і безліч культурних реліквій було виявлено в північно-західній китайській провінції Шеньсі, йдеться в повідомленні.
П'ять з восьми знайдених усипальниць датовані раннім періодом династії Західна Чжоу. Династія правила в Китаї з 1046 по 771 роки до нашої ери. Столиця цієї держави знаходилася в місті Фенхао.
Три гробниці датовані періодом Воюючих держав (475 - 221 рр. до н.е.) Вони виявилися багаті на знахідки. Всього в усипальницях було знайдено 211 комплектів та предметів культурної спадщини. Археологи виявили фарфоровий і бронзовий посуд, бронзових коней і колісниці, золоті і нефритові вироби, а також прикраси з агату.
Ймовірно, власниками гробниць були дуже впливові і багаті люди. На це вказує не лише форма і розташування об'єктів, але і похоронні предмети, причому деякі з них мають написи.
Цікаво, що все почалося з однієї, здавалося б, незначної знахідки. У листопаді 2018 року в селі Сюйуан було знайдено древню посудину для вина. Вчені її датували періодом правління династії Західна Чжоу, після чого археологи розпочали розкопки і виявили гробниці.
Вчені вважають, що ці знахідки мають величезне значення для вивчення культурних зв'язків і торгівлі між Баоцзі і його околицями в період правління династії Західна Чжоу і в період Воюючих держав.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»