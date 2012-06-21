Вважається, що булава Богдана Хмельницького — один із найголовніших гетьманських клейнодів — зберігається в музеї Війська польського у Варшаві, куди вона потрапила після Другої світової війни. Проте далеко не всі історики згодні з таким твердженням, вказуючи, що жодних достовірних документів на підтвердження цього поки що немає. Розшукуючи символи державності, творці історичного документального фільму «Скарби нації» (третього із циклу «Україна. Повернення своєї історії»), зйомки якого, згідно з повідомленням телеканалу «1+1», завершено, разом з науковцями за допомогою сучасного устаткування — електротомографа знайшли тунель, що веде до церкви-усипальниці Богдана Хмельницького в Суботові. За переказами, саме там Хмельницький сховав свої скарби, серед яких могла бути й гетьманська булава.
Як повідомила ТСН, посилаючись на слова автора і продюсера фільму Акіма Галімова, це відкриття безпрецедентне. «Річ у тому, — зауважив продюсер, — що до нас тунель досліджували безліч разів, але шукали не в тому місці. Ми пішли іншим шляхом. Після зйомок там ініційовано повноцінне наукове дослідження».
Отож можна очікувати на нові важливі відкриття.
Проект покликаний повернути українцям справжню історію. Разом з науковцями автори фільму розвінчують поширені міфи про життя козаків та угоду з Росією, яку начебто було укладено під час Переяславської ради, а також шукають втрачені скарби нації.
За підтримки науковців і з допомогою новітніх комп’ютерних технологій творці стрічки відновили зовнішність дружини Ярослава Мудрого та провели розслідування таємниці зникнення останків представників князівської династії Рюриковичів.
Перші дві частини картини вже високо оцінено в наукових колах та нагороджено премією «Телетріумф» як найкращі телевізійні документальні фільми 2018 року. Зйомки історичної стрічки проходили в Україні, США, Австрії, Польщі, Туреччині та Росії. В останній одержати доступ до потрібних архівів виявилося дуже важкою справою. Однак кінематографісти із завданням упоралися.