Навряд чи сподівався Віталій Сергієнко, житель села Благодатного на Черкащині, знайти на власному городі якийсь скарб. Він, як завше, обробляв грядку. Раптом лопата вперлася в щось тверде. Спочатку здалося, що то звичайний камінь.
Весь у землі предмет не одразу привернув увагу городника. Але ось заблищала на сонці ще одна річ, дрібніша, схожа на хрестик. Так і є! А перший знайдений скарб виявився козацькою люлькою. Довго роздивлявся знахідки Віталій Анатолійович, разом з односельцями милувався ними. А потім відвіз їх до обласного краєзнавчого музею. Незабаром вони посядуть там гідне місце в одній із його експозицій.
Та Віталій Сергієнко не єдиний щасливчик. Черкащанин Тимофій Назаренко також на власній ділянці виявив недавно цілий короб зі старовинними церковними книгами. Як розповіла заступниця директора з наукової роботи обласного краєзнавчого музею Тетяна Григоренко, ця знахідка дуже цінна, книги справді дуже давні, приблизно XVII — початок XVIII століття.
Оскільки вони довго пролежали в землі, погано збереглися й потребують реставрації. Цікаво, що серед них є друковані і рукописні. Як вважають фахівці музею, це копії старовинних видань. Науковець, який досліджує тему старообрядників, розповів: одна з книг належала колись міщанину старообрядцю Саві Жиліну, про що свідчить його підпис. Ще один із рукописів створено 1646 року, а переписував його з оригінального видання житель Новгорода-Сіверського.
Хто ще був власником цих фоліантів, як вони збереглися до наших днів та багато інших загадок ще належить розгадати дослідникам. Після реставрації знахідки стануть доступними для відвідувачів музею.
Черкащину справедливо вважають краєм скарбів. Підземна спадщина не обмежена однією культурою чи періодом: в області тисячі археологічних пам’яток доби палеоліту, неоліту, трипілля, бронзи, скіфських часів, Київської Русі, козаччини. Є тут чимало місць, де у ХVІІІ—ХІХ століттях розташовувалися маєтки князів і графів. Тому археологія час від часу вистрілює дивовижними знахідками.
Як розповів місцевий краєзнавець Борис Юхно, про скарби Шевченкового краю уперше заговорили понад сто років тому. У двох приканівських селах — Сахнівці та Мартинівці — з інтервалом у 9 років тоді знайшли пів кілограма золотих зливків, давньогрецькі золоті монети й діадему з інкрустацією. А срібний скарб, знайдений 1909 року, селяни розглядали з великим подивом, адже на пластинах із піктограмами, якими була оздоблена скринька, виднілися фігурки людей у… космічних шоломах. На жаль, ці піктограми втрачено, що, однак, не завадило знахідці потрапити до найвідоміших шедеврів України.