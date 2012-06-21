3 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо скасування часових обмежень демонстрування фільмів з індексом «18», що в свою чергу сприятиме урізноманітненню вечірніх сеансів у кінотеатрах та запровадженню прогресивного демонстраційного досвіду зарубіжного кіно в Україні. Це рішення Уряду розроблене Міністерством культури України, Державним агентством України з питань кіно відповідно до пропозиції громадської спілки «Союз кінотеатрів України» щодо удосконалення законодавства в галузі кінопрокату України.
Ухвалене Урядом рішення вносить відповідні зміни до Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, згідно з яким демонстрування фільмів кіновидовищними закладами з індексом «18» можливе з 18:00 до 6:00 і забороняється особам віком до 18 років. Існуюче подвійне регулювання одного і того ж аспекту кінодемонстрування призводило до надмірного обмеження доступу глядача до фільмів (в тому числі українського виробництва) з означеним вище індексом. Недопущення осіб віком до 18 років на перегляд фільмів з індексом «18» має контролюватися суб’єктами підприємницької діяльності – кінодемонстраторами, а не обмеженням часу показу фільмів.
Очікується, що зняття подвійного регулювання одного і того ж аспекту кінодемонстрування матиме позитивний вплив на ринкове середовище, надасть можливість глядачам переглядати фільми з означеним вище індексом у будь-який час доби, що приведе до формування сталої тенденції урізноманітнення кінотеатрального дозвілля поціновувачів національного та іноземного кінопродукту.