Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У селі Пересічне Дергачівського району Харківщини скажений кіт завдав ушкоджень дітлахам, котрі намагалися його погладити.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію Харківського обласного лабораторного центру, де і було встановлено діагноз «сказ».
За даними фахівців центру станом на 13 серпня 2018 року в області зареєстровано 67 випадків сказу тварин: у 35 кішок, 20 собак, 7 лисиць, 1 куниці і 4 корів. Від тварин, хворих на сказ, у цьому році постраждали 128
жителів Харківської області.
Постраждалі діти були госпіталізовані і нині проходять курс профілактичних щеплень проти сказу в обласній дитячій клінічній лікарні №1.