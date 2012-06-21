Палеонтологи з Китаю виявили в бірманському бурштині частину скелета птаха, вік якого становить приблизно 100 мільйонів років.
За даними Global Times, це рештки доісторичного хижака. Мова йде про енанціорнісів – птахів з зубастим дзьобом, які давно вимерли.
— Я була дуже здивована, коли побачила бурштин, — зазначає професор Ліда Сін з Китайського університету наук про Землю (Пекін). — Це показує, що стародавні птахи були більш різноманітними, ніж ми думали. Вони виробили багато різних функцій, щоб пристосуватися до свого середовища.
Бурштин зі стопою птаха, довжиною 3,5 см і вагою 5,5 г, був виявлений близько 2014 року в долині Хукавнг у М’янмі. У епоху мезозою ця долина була повна дерев, які виробляли смолу, що витікала з їхньої кори. Рослини та дрібні тварини, такі як геккони та павуки, часто потрапляли в смолу і ставали скам’янілим бурштином через мільйони років. Вчені відкрили багато вимерлих тварин, у тому числі найдавнішу відому бджолу і пернатий хвіст динозавра, в бурштині з цієї долини.
Вчені отримали бурштин від місцевого бурштинового трейдера, який не знав, якій тварині належить ця дивна кінцівка.
— Деякі трейдери думали, що це лапа ящірки, тому що ящірки, як правило, мають довгі пальці, — зазначає Сін. — Хоча я ніколи не бачила пташиний кіготь, який так виглядає, я знаю, що це птах. Як і більшість птахів, ця лапа має чотири пальці, а в ящірки — п’ять.
Учені просканували бурштин рентгенівськими променями і створили 3D-реконструкцію стопи. Вони виявили, що третій палець птаха, розміром 9,8 мм, на 41% довший його другого пальця і на 20% довший, ніж його цівка (кістка лапи птахів, розташована між гомілкою і пальцями). Дослідники порівняли отримані коефіцієнти з даними про 20 вимерлих видів птахів тієї ж епохи та 62 існуючих сьогодні видів. Жоден з птахів не має лап, що нагадує цю.
Дослідники назвали птаха Elektorornis chenguangi. Elektorornis означає «бурштинова пташка». Вона належить до групи вимерлих птахів під назвою Enantiornithes, найпоширенішого типу птахів, відомих з мезозойської ери. Вважається, що Enantiornithines вимерли на межі крейдового та палеогенового періоду близько 66 млн років тому разом з динозаврами. У них немає живих нащадків.
Ґрунтуючись на викопних останках, вчені вважають, що Elektorornis був меншим за горобця. Більшу частину свого часу цей птах проводив на деревах.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»