У підводній печері Тулума (місто цивілізації майя, побудований ще до прибуття Колумба) виявили рештки одного з найдавніших поселенців Мексики. Їх вік становить близько десяти тисяч років.
Про це йдеться в новому дослідженні Вольфганга Стіннесбека з Університету Гейдельберга (Німеччина), опублікованого у журналі PLOS ONE.
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За даними вчених, люди заселили півострів Юкатан ще в кінці плейстоцену (126 000 - 11 700 років тому). Багато що з того, що ми про них знаємо, засноване на дослідженнях дев'яти добре збережених людських скелетів, знайдених в затоплених печерах і воронках в Кінтана-Роо.
Нещодавно дайверам вдалося виявити ще одне тіло, вціліле на 30% – «Чан Хол 3» з печери Чан Хол. Воно належало жінці, що жила 9900 років тому і яка померла у віці приблизно тридцяти років.
На черепі збереглися три виразних пошкодження, що вказують на удар важким предметом. На кістках голови також збереглися деформації – такі залишаються від бактеріальних інфекцій, наприклад, сифілісу.
Звичайно, це припущення, але з огляду на травми і патологічні деформації черепа, цілком імовірно, що її вигнали з групи і вбили в печері, або залишили там помирати», – сказав провідний автор дослідження Вольфганг Стіннесбек.
Дослідження показали, що череп жінки був схожий з іншими дев’ятьма скелетами з Тулума: середній по ширині, з великими вилицями і плоским лобом. Крім того, усі ці черепи мали карієс на зубах, що вказує на раціон з великим вмістом цукру.
Рештки людей, знайдені в інших регіонах Америки, разюче відрізняються від тулумських. Вони мали довгі і вузькі черепами зі зношеними (що передбачає тверду їжу), але відносно здоровими зубами.
Вчені прийшли до висновку, що у давнину в Північній і Південній Америці жили, щонайменше, дві окремі групи людей. Або вони прибули на континент незалежно один від одного, або поселенці з Тулума відкололися від основної популяції і почали еволюціонувати своїм шляхом, живучи в повній ізоляції від сородичів.
«Історія розселення Америки представляється все більш складною. Більше того, вона відбувалася в більш ранній час, ніж передбачалося досі», – розповіли автори дослідження.
Раніше вчені з'ясували, що предки корінних американців були вихідцями з Європи, Азії та Арктики. Це дослідження знову показало, що шляхи міграції в Новий світ були досить складними і заплутаними.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»