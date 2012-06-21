Археологи описали унікальні поховання культури Моче, виявлені на історичній ділянці Пампа-ла-Крус в Перу під ритуальною платформою, поруч із високими пірамідами Сонця і Місяця. У спорудах, вік яких перевищує 1000 років, були знайдені скелети китів, акул та інших великих морських тварин.

Дослідження опубліковане в свіжому випуску журналу Archaeology. Відкриття зробила команда на чолі з Габріелем Прієто з Університету Флориди (США). Археологи обстежили древнюділянку на річці Моче, розташованою приблизно у 10-ти кілометрах від північного узбережжя Перу. Приблизно з 200 по 800 роки нашої ери тут процвітала культура Моче, що не залишила письмових свідчень про своє існування.

Однак цей древній народ залишив після себе чимало споруд, зокрема піраміди, складені з 15-ти ступенів. Вони були зведені з блоків, виготовлених з висушеної глини. Тут археологи знайшли і багато поховань, що належали знаті і жерцям.

Влітку 2019 роки команда Прієто виявила кам'яну платформу на кручі, з якої відкривається вид на узбережжя Тихого океану. Такі платформи у культури Моче служили для проведеня релігійних обрядів. Розкопки показали, що висота цієї конкретної платформи становила майже два метри. Вона була прикрашена зображенням трьох воїнів, які ведуть двох оголених бранців. Саме тут археологи виявили сліди унікального ритуалу.

Під платформою команда Прієто виявила рештки більш ніж десятка глибоководних морських мешканців, зокрема дев'яти акул і двох тунців. Аналіз кісток і ям, в яких їх знайшли, свідчить про те, що це були поховання.

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Так, в двох «могилах» були поховані скелети карликових кашалотів виду Kogia. Це одні із найбільш обережних і рідкісних представників загону зубастих китів. Їх тіла були таким чином, ніби вони «пливуть» вглиб країни одна за одною. Дослідження показало, що сама платформа була побудована між 500 і 750 роками нашої ери.

«Ми були дуже здивовані, — говорить Прієто. — Можливо, поховання морських істот є і в інших частинах Південної Америки, але ми поки що не знаходили їх. Ймовірно, всі ці істоти були навмисно поховані людьми з Пампа-ла-Крус».

Подібне поховання археологи знайшли у 3000 кілометрах на північ, на території Мексики. Там розташована археологічна ділянка Темпл Майор. Ацтеки використовували її для ритуальних цілей. У ході розкопок там теж виявили поховання морських мешканців.

«Ацтеки жили пізніше, ніж культура Моче, — говорить археолог з Гарвардського університету Джеффрі Квілтер. — Але обидва приклади відображають широко поширену у корінних американців практику оцінки морських мешканців як важливих і могутніх істот».

За його словами, можливо, стародавні народи вірили, що великі морські істоти є володарями підземного світу, який вони часто уявляли собі як водне царство.

Знахідка в Пампла-ла-Крус особливо цікава тим, що всі знайдені тут істоти є мешканцями океану. Представникам культури Моче довелося неабияк попрацювати, щоб спочатку вбити китів і акул, а потім доставити їх до своїх пірамід.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»