Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві засудили на 3 роки й 3 місяці чоловіка, який з метою продажу намагався вивезти до РФ скіфські артефакти, знайдені ним у минулому році біля смт. Баришівка Київської області. Всього засуджений уродженець Кемеровської області, який, між іншим, до цього вже 12 разів притягувався до кримінальної відповідальності, у вагоні потяга, що прямував на Москву, віз15 «монет-дельфінів» Ольвії, 14 ольвійських монет округлої форми та 23 скіфські наконечники для стріл, виготовлених приблизно у VII – III століттях до нашої ери, які збирався збути за 400 доларів.
Після того, як суд визнав контрабандиста винним у скоєнні злочину, вилучені в нього речові докази передали на зберігання до Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Принагідно із злочинця стягнули на користь держави 10 тисяч 582 гривні за проведення судової експертизи.
Минулого року в Полтаві визнали винним у контрабанді колекціонера, який намагався переслати орден Жовтневої революції до Китаю.