Середня вартість новорічного столу 2018 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2017 на 31,2% і становитиме 1350 гривень.
Про це поінформував директор Національного наукового центру »Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, говориться у повідомленні центру.
За його словами, для оцінки було взято новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м«ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 3 кг салату «Олів'є» традиційної рецептури обійдеться у 130,81 грн. Це на 26,5% більше, ніж при святкуванні Нового 2017 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса — 43,00 грн за 0,5 кг, 6 яєць — 14,87 грн, 0,5 кг зеленого горошку — 17 грн та 200 г майонезу — 9,50 грн. Ще у 19,44 грн обійдуться цибуля, морква, картопля та солоні огірки.
Трохи дешевше — 84,68 грн — коштуватиме салат «Оселедець під шубою» (1,4 кг). Левову частку його вартості складе оселедець — 70 грн за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 9,50 грн, морква — 1,22 грн, буряк — 1,49 грн, цибуля — 0,84 грн, картопля — 1,63 грн.
Суттєво зростуть витрати на м«ясні продукти. Півкіло нарізки з ковбаси «Салямі» коштуватиме, в середньому, 74,66 грн, стільки ж підчеревини копченої — 67,50 грн, а биток зі свинини свіжий — 56 грн. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 85 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м«ясних продуктів на новорічному столі складе 282,96 грн.
Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг) обійдеться у 70 грн. Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 141,12 грн. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 11,62 грн, гриби (1 кг) — 36 грн, перець солодкий (0,5 кг) — 36 грн, огірки свіжі (0,5 кг) — 19,50 грн, помідори свіжі (1 кг) — 38 грн.
Фрукти на святковому столі обійдуться у 100 грн. За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 64,0 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн., лимон (200 г) — 10 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 15,81 грн, а шоколадні цукерки — 170 грн за 1 кг. Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 90 грн. У півтора рази більше — 140 грн — доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо».
Безалкогольні напої обійдуться у 80,47 грн. За 2 л соку «Садочок» доведеться заплатити 49,60 грн, за воду «Моршинська» (1,5 л) — 10,97 грн, за солодку воду «Живчик» (2 л) — 20,50 грн.
Родинам, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 340 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 216,42 грн, а 200 г червоної риби — у 118,86 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 1685,46 грн, зазначив Юрій Лупенко.
Вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1450,70 грн, що на третину більше вартості новорічного столу 2017 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 1897,87 грн, зазначив експерт.
agroportal.ua