Британська влада має намір до серпня продовжити заборону на закордонні поїздки для жителів країни. Про це повідомляє The Sunday Times. Офіційний Лондон попереджає: планувати відпустку за кордоном на літо занадто рано.

Переважній більшості британців, які виїжджають і повертаються на Альбіон, доведеться здавати ПЛР-тест на коронавірус. Записатися на безкоштовну здачу ПЛР-тесту в Британії можна через офіційний урядовий портал. Однак на момент реєстрації: висвічувалося повідомлення «Немає доступних тестів. Ми відчуваємо великий попит на тестування в даний момент. Спробуйте знову завтра». Якщо ж говорити про платні приватних лабораторіях, то цінник за ПЛР-тест варіюється. За даними порталу Which, один з найдешевших коштує 60 фунтів за людину, а найдорожчий може коштувати 214 фунтів. В одній з найбільших аптечних мереж Альбіону Boots ПЛР-тест обійдеться вам в 120 фунтів.

У Франції, наприклад, ПЛР-тест безкоштовний і «гроші на його оплату повністю повертає система соціального забезпечення ... крім того випадку, якщо у людини немає номера соціального забезпечення, наприклад як у недавно прибулих іноземців або мігрантів». Як випливає з повідомлення на офіційному сайті французької влади, для здачі такого аналізу не потрібно направлення терапевта. І зробити тест можна не тільки в місцевій лікарні, але й у аптеках, де нерідко за попереднім записом. Платні аналізи на COVID-19 у Франції коштують приблизно 60 євро, але через доступність безкоштовних ними навряд чи багато хто користується.

В Італії, як пише видання The Local, якщо вам потрібен ПЛР-тест з особистих причин (робота, подорож), то безкоштовно або за мінімальну ціну його можна зробити тільки за наявності направлення на аналіз від лікаря. Все інше платно. Наприклад, влада регіону Лаціо обмежили вартість ПЛР-тесту в приватних лабораторіях до 60 євро, а експрес-тестів на виявлення антигену SARS-CoV-2 - до 22 євро. Аналізи на коронавірус на основі крові в середньому коштують близько 30 євро.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»