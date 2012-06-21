Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Остання неділя квітня — день поріднених міст, який встановила Всесвітня федерація поріднених міст понад півстоліття тому. А отже, свято тисяч міст та мільйонів людей у світі.
Рівненщина постійно налагоджує та розширює співпрацю переважно з європейськими містами.
Приміром, у Рівному міст-побратимів аж 8. Першим ще з радянських часів було болгарське місто Відін: у Рівному й сьогодні є вулиця Відінська, названа на його честь. Тепер до побратимів додалися: Пйотркув Трибунальський, Забже, Гданська та Люблін (Польща), Зволен (Словаччина), Оберфіхтах (Німеччина), Кобулеті (Грузія).
Обмін художніми та спортивними колективами, виставками, літературою, фотоматеріалами про життя міст, а також вивчення досвіду ведення міського господарства та нових технологій у медицині, — таке активне життя Рівне вело аж до самісінького карантину. Приміром, на 80-річчя Рівненського обласного академічного музично-драматичного театру на його сцені виступили колеги в тому числі з цих міст. А відомий у світі кардіохірург Мар’ян Зембала з польського Забже не раз особисто оперував рівнян у центральній міській лікарні. Нині, щоправда, міста спілкуються он-лайн, але сподіваються на відновлення живих контактів.
У міста атомників Вараша є польський побратим Волув. У древнього Острога — Берунь, Гнєв та Сандомир (Польща), Моравський Берунь (Чехія).
Дубно поріднилося з польськими Гіжицько та Соколув Подляським; болгарським містом Белградчик та чеським Унічев.
До речі, штаб-квартира організаторів свята знаходиться в Парижі, організація співпрацює з представниками 160 країн, в яких понад 3.500 міст мають побратимів по світу.