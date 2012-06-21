На Рівненщині до продажу вже підготували 90 тисяч новорічних дерев. Ціни в лісгоспах становитимуть від 60 гривень за деревце заввишки до метра. За сосни і ялинки в 1—1,5 метра доведеться викласти 70, а за дерева зо 2—2,5 м — 85 гривень. Триметрові новорічні красуні потягнуть на 200 гривень.
Не варто забувати, що перекупники робитимуть націнку на кожному дереві, тож на ринку вартість хвойних буде більшою. Державна екологічна інспекція нагадує, що купити новорічне дерево значно дешевше, ніж намагатися його зрубати. За незаконне вирубування хвойних порід загрожує штраф: для громадян — від 510 до 1020 грн, для посадових осіб — від 850 до 5100 грн.
За знищення і пошкодження зелених насаджень, що не належать до лісового фонду, передбачено штрафи — 170—510 грн або 510—850 грн. Якщо ці правопорушення скоїть неповнолітній, штраф стягуватимуть із батьків.