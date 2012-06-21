Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Під Харковом викрито склад тютюнових виробів без марок акцизного податку, незаконно ввезених в Україну.
Про це повідомляє SQ, посилаючись на інформацію начальника оперативного управління Головного управління ДФС у Харківській області Дмитра Сердюка.
За словами керівника фіскальної служби, склад знайшли в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України. На складі знайшли 18 тисяч 500 сигаретних пачок більше ніж на півмільйона гривень.