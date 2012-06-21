«У військовому містечку, де проживають родини військовослужбовців, заходи з ліквідації наслідків пожежі вже завершено», — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.
У Генштабі вказують, що на території арсеналу триває ліквідація наслідків події. Технічну територію розміновують 49 інженерно-саперних груп. «Поодинокі вибухи, які іноді відбуваються на арсеналі, загрози життю військовослужбовців Збройних сил і місцевих жителів не становлять», — ідеться в повідомленні.
Тривають роботи і з відновлення огорожі та освітлення військової частини, вивозять металобрухт. На місці працюють інженерні машини розгородження та в режимі чергування — пожежні танки.
Арсенал і прилеглі території посилено охороняють підрозділи військової служби правопорядку ЗСУ та високомобільних десантних військ, повідомляє УНІАН. Поза межами арсеналу розчищенням території від вибухонебезпечних предметів займаються 20 піротехнічних груп Державної служби з надзвичайних ситуацій.
А Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів доручив парламентському Комітету з питань національної безпеки і оборони долучитися до розслідування причин надзвичайної події, яка сталася на військових складах поблизу Калинівки Вінницької області. Він зазначив, що це істотний удар по обороноздатності країни, яка змушена воювати. І це не перша катастрофа останнім часом у місцях, де зберігаються боєприпаси. Саме тому ситуація потребує якісної експертної оцінки й адекватних дій влади.