Тиждень тому продаж HUAWEI Mate X завершилися, ледве встигнувши розпочатися. Тепер з'явилася інформація про другий раунд продажів першого складного смартфона компанії. Незважаючи на високу ціну, охочих дістати незвичайну новинку виявилося більш ніж достатньо.
Як і тиждень тому, друга партія HUAWEI Mate X була розпродана менше ніж за хвилину. Однак виробник досі тримає в секреті, скільки ж пристроїв йому вдалося реалізувати. Раніше представники HUAWEI лише заявляли про намір продати понад 100 000 складних смартфонів.
Не ясно, чи пов'язаний дефіцит Mate X зі складністю виробництва або ж компанія таким чином перестраховується, не випускаючи занадто багато дорогих пристроїв. Однак очевидно, що люди готові купувати складаний смартфон за $ 2423 – стільки коштує офіційна вартість новинки. На тлі такого ажіотажу деякі навіть перепродують гаджет за нечувані $ 8551.
Якщо хочете отримати складаний смартфон від HUAWEI буде така можливість 29 листопада, коли він знову з'явиться у продажу. Про плани з випуску гаджета за межами Китаю досі нічого не відомо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»