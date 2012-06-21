Вченим вдалося виділити чотири молекули, які є індикаторами наявності травми мозку, наприклад, за рівнем H-FABP можна визначити відсутність ризику для здоров'я.

Протягом декількох хвилин, без використання дорогого обладнання фахівці Женевського університету та їх іспанські колеги навчилися діагностувати травми головного мозку. Для цього достатньо однієї краплі крові пацієнта і невеликого приладу для аналізу її хімічного складу.

Як повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на університетський сайт, щорічно в Європі 3 мільйони людей потрапляють до лікарень з підозрами на травми мозку. Майже 90% з них повертаються після обстеження додому, оскільки під час ретельного обстеження травми у них не виявили. Нині діагностика проводиться за допомогою комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії. Однак, обладнання для цього є не у всіх лікарнях, а сама послуга коштує недешево.

Такі травми можуть супроводжуватися втратою свідомості, тимчасовою втратою пам'яті і нудотою. Однак тільки обстеження з використанням складної техніки дозволяло точно з'ясувати, травмований мозок чи ні.

«Ми поставили перед собою таке запитання, чи можливо відстежити протеїни, присутність яких в крові збільшується при травмі мозку, – заявив професор Женевського університету Жан-Шарль Санчес. – Ідея полягала в тому, щоб з'ясувати це за допомогою невеликого приладу і аналізу крові». Це дозволило б, наприклад, під час турніру з боксу або американського футболу швидко визначити, чи травмований спортсмен і його потрібно терміново госпіталізувати, чи в нього немає серйозної травми і він може продовжувати змагатися.

Під час удару в голову деякі клітини мозку пошкоджуються і з них вивільняють білки, що призводить до підвищення їх вмісту в крові. Вченим вдалося виділити з великї кількості білків чотири молекули, які є індикаторами наявності травми мозку. Це H-FABP, Interleukin-10, S100B і GFAP. «Ми помітили, що за рівнем H-FABP у третини пацієнтів, які потрапили до лікарні із забоями голови, можна визначити чи людина травмована чи ні», – наголосив Жан-Шарль Санчес.

Створений вченими діагностичний прилад, зовні схожий на кубик з ребром у 5 сантиметрів, він працює за принципом тестування на вагітність. Достатньо лише однієї краплі крові і пацієнт протягом 10 хвилин може дізнатися про рівень свого H-FABP. Якщо він вищий за 2-5 нг на мл крові, то є підозра на травму і слід зробити комп'ютерну томографію в лікарні для отримання детальнішої діагностики.

При комбінованому вимірюванні рівня H-FABP і GFAP, наголошують вчені, результат виходить ще більш точним. Як зазначив професор Санчес, наразі вчені працюють над створенням більш досконалого діагностичного приладу, який дасть змогу точніше тестувати травми мозку. Таким чином, до 50% пацієнтів зможуть не проходити комп'ютерну томографію в лікарні, зекономивши кошти і час.