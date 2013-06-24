Прем’єр­міністр Юлія Свириденко повідомила, що в Україні триває реалізація національної програми «Скринінг здоров’я 40+».

«Уже нараховано 108 мільйонів гривень на рахунки для 54 тисяч українців, які зареєструвалися на проходження обстеження. Перші 1156 українців уже пройшли «Скринінг 40+», — зазначила очільниця уряду.

Нині учасників програми приймають понад 1500 закладів охорони здоров’я у всій країні. Усі вони пройшли верифікацію Міністерства охорони здоров’я та розміщені на порталі програми.

У межах програми «Скринінг здоров’я 40+» українці віком понад 40 років можуть на ранніх етапах оцінити ризики для здоров’я, зокрема серцево­судинних захворювань, розвитку цукрового діабету та стану психічного здоров’я.

Програму активно реалізують, а запрошення на проходження обстеження продовжують надходити громадянам через застосунок «Дія».

Докладна інформація про умови участі, порядок подання заявки та перелік медичних закладів доступна на сайті МОЗ: https://screening.moz.gov.ua/, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.