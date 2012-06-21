Осінь — це сезон збирання врожаю. По всьому світу завершення цього сезону святкують. Але певно ніде це не роблять так цікаво, як у Північній Японії, пише Boredpanda.
У місті Ніігата, щоб гарно завершити сезон збирання рису, починаючи з 2008-го року, у вересні-жовтні проводять фестиваль мистецтва Wara.
З рисової соломи, залишеної з урожаю, роблять гігантські тваринні скульптури.
Це почалося як творча співпраця між туристичним відділом міста та Художнім університетом Мусасино. Саме його студенти створюють скульптури.
Колись у Японії солома рису дуже активно використовувалася для виробництва різних товарів, таких як килими татамі, але тепер вона замінена деревиною та пластиком у більшості випадків.
Ознайомтеся з найкращими творіннями фестивалю Wara-2017 року нижче. І, за можливості, сплануйте поїздку до Японії на наступний рік.