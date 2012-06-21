На Закарпатті святкували «Ужгородську палачінту», під час якої містяни мали нагоду насолодитися млинцями. Саме цю популярну у всіх народів страву на Закарпатті називають палачінтами.
Поряд із кулінарами, котрі готували млинці, фестиваль зібрав і чотири десятки виробників сирів, меду, а також сувенірної продукції із Закарпатської, Львівської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Відвідувачів дивували різноманітними начинками, формами й розмірами млинців. А рекорд побив той, що мав у діаметрі 1 метр 10 сантиметрів. Команда-переможниця кулінарного змагання отримала нагороду — «Золоту палачінтовку». Протягом двох днів гостей розважали творчі колективи — свої і запрошені з-за меж області. Серед гостей був один із наймолодших і, безумовно, найпопулярніший в Україні сільський голова з Подільського, що на Черкащині, Артем Кухаренко. Найпопулярніший, бо здобув симпатії тисяч глядачів телешоу «Х-фактор».
Великою популярністю на «Ужгородській палачінті» користувався… аероліфт. Розмістившись у корзині повітряної кулі, охочі могли оглянути і місто, і його околиці з висоти пташиного польоту.