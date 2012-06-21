Пам’ятний знак завбільшки півтора на три метри, на якому викарбувано силуети волонтера та воїна на повен зріст, відкрили в Тернополі. А ще на цій стелі великими літерами виведено: «Сквер Волонтерів пам’яті Віктора Гурняка».
Пластун, фотокореспондент, батько дворічної донечки Віктор Гурняк у перші місяці російської агресії на українському Донбасі зайнявся волонтерством: збирав кошти, закуповував необхідне спорядження та речі для оборонців рідної землі. Як каже його мати Марія Гурняк, улітку 2014 року син двічі звертався до Тернопільського міськвійськкомату, бо прагнув влитися в армійські лави. Йому відмовили через певні проблеми зі здоров’ям. У вересні того самого року Віктор поїхав на Луганщину і став служити добровольцем у 24-му батальйоні територіальної оборони «Айдар». Поблизу села Сміле Слов’яносербського району 19 жовтня п’ять років тому тернополянин загинув, коли під мінометним обстрілом вивозив автомашиною з поля бою поранених побратимів.
Лише 27 осеней відрахувала йому доля. Поховали героя на Личаківському кладовищі у Львові. У цьому місті живуть його дружина й донька. Тернопільська міськрада присвоїла Вікторові Гурняку посмертно звання почесного громадянина міста.
Цьогоріч міська рада Тернополя вирішила назвати іменем Віктора Гурняка сквер Волонтерів, що прилягає до площі Героїв Євромайдану. За словами Вікторового друга депутата міської ради Назара Зелінки, кілька років тому про реконструкцію скверу йшлося на громадських слуханнях. Молоді архітектори ініціативи URBAN.te розробили концепцію громадського простору. Впорядкували пішохідні ділянки, подбали про лавочки і нове освітлення. Згодом посадили 27 дерев і кущів червоного барбарису. На виготовлення і встановлення пам’ятної стели оголосили акцію збирання коштів.
І ось на п’яті роковини загибелі Віктора Гурняка (псевдо «Гарт», «Гартік», позивний «Олігарх») цей пам’ятний знак відкрили. Тут стала діяти фотовиставка «Життєпис Віктора Гурняка у світлинах». Роковинам загибелі героя-айдарівця присвятили показ документального фільму про його життя, рідні, друзі та знайомі поділилися спогадами про нього.