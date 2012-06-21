Верховна Рада закликала президента Польщі спільно із Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість і доброзичливість, підтримавши 242 голосами постанову «Про заяву Верховної Ради України у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до закону про Інститут національної пам’яті — Комісію з розслідування злочинів проти польського народу та інших законодавчих актів».
У тексті йдеться про те, що ВР відкидає політику подвійних стандартів і нав’язування ідей колективної відповідальності українського народу, спроби польської сторони прирівняти дії всіх борців за незалежність України до злочинів двох тоталітарних режимів ХХ століття — нацистського й комуністичного.
Парламентарії занепокоєні, що в Польщі розгортаються антиукраїнські настрої, створюється атмосфера тиску й залякування. Бувають і демонстративні акції знищення українських пам’ятників, напади на учасників релігійних урочистостей, членів української громади Польщі, заборони проведення культурних заходів та шовіністична риторика.