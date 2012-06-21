Розширення Шенгенської зони вельми важливо, Словаччина підтримує вступ до неї Румунії. Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні на прес-конференції після зустрічі з главою уряду Румунії Віоріка Денчіле.
За його словами, поширення Шенгенської зони на південь досить важливо, якщо країна відповідає умовам Шенгенської зони і технічно готова до вступу, то вона повинна бути прийнята. Прем'єр-міністр зазначив, що розглядати політичні питання в якості попередніх умов для вступу в Шенгенську зону неприйнятно.
П. Пеллегріні також провів зустріч з президентом Румунії Клаусом Йоханніса. Сторони обмінялися думками щодо двосторонніх відносин, майбутнього Євросоюзу, виходу Великобританії з ЄС, розширення ЄС і безпеки в Європі. Говорячи про майбутній саміт країн Балтійського, Адріатичного і Чорного морів («трьох морів»), П. Пеллегріні підтвердив, що Словаччина позитивно оцінює зусилля Румунії з підготовки до заходу, сподівається, що за його підсумками з'являться конкретні проекти в сферах цифровізації енергетики, регіонального освоєння та інфраструктури.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»