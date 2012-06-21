День журналіста завжди з нами, а його приємні моменти іноді продовжуються досі. Наприклад, сьогодні з почесною місією до редакції газети «Урядовий кур’єр» завітав представник командування Об’єднаних сил Збройних сил України Борис Кутовий.

Привітавши журналістів із професійним святом, він від імені командувача ОС ЗСУ Сергія Наєва, вручив оглядачу «Урядового кур’єра» Павлові Кущу нагрудний знак командувача ОС ЗСУ «За службу та звитягу» ІІ ступеня. Нашого колегу, який тривалий час працював власним кореспондентом газети на Донеччині, відзначено за актуальні журналістські матеріали про ситуацію на території прифронтового Донбасу та підготовку авторської сторінки «Інформаційний фронт», у якій автор всіляко розвінчує всюдисущу кремлівську пропаганду та дезінформацію.

Таку ж відзнаку від командування Об’єднаних сил ЗСУ отримала перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ – за активну участь у низці гуманітарних та інформаційних проєктів, які спільно реалізовують у прифронтових областях НСЖУ та ОС ЗСУ.

Вітаємо колег з відзнаками і зичимо подальших творчих успіхів і досягнень для спільної перемоги в інформаційній та гібридній війні, що вже тривалий час ведеться проти України і проти нас усіх. Також бажаємо давноочікуваного миру і нарешті відносно мирних творчих тем.

Вл. інф.

Фото Володимира ЗАЇКИ