Після анексії Криму українська компанія Lac sant, яка виготовляла косметику з лікувальних грязей курорту в Саках, змушена була шукати іншу підходящу сировину. Свій вибір фахівці тоді зупинили на відносно відомій грязі з курорту Куяльник Одеської області та зовсім не відомій споживачам відповідній продукції зі Слов’янська на Донеччині. Експерти довели, що та грязь із солоних озер на території Славкурорту має високу мінералізацію і не менші лікувальні властивості, ніж відомі світові аналоги. У цьому вже переконалися споживачі в Польщі, куди до спа-салонів та медичних центрів компанія відправила першу партію грязі зі Слов’янська ще у 2015 році. Продукцію з Донбасу вже спробували та оцінили покупці з Німеччини, які часто відпочивають на курортах західної Польщі. Найбільше інтернет-замовлень на новинку зі Слов’янська надходить саме від німців.
Нині українська компанія, яка використовує цілющі грязі для косметичного та медичного застосування, за сприяння закордонних партнерів уже працює над стратегією виходу на ринки Німеччини й Нідерландів. А завдяки одній з нових міжнародних програм підтримки жіночого підприємництва, яку фінансує уряд Великобританії, взяла участь у форумі в Ліверпулі й знайшла покупців у Литві й навіть у Гані. Звісно, продукція з Мертвого моря чи інші аналоги давно відомі у світі. Але перші кроки для просування лікувальної грязі зі Слов’янська на європейському ринку тільки підтверджують перспективність подальших намірів і дій.