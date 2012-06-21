Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Служба зайнятості ввела нові електронні сервіси з надання соціальних послуг громадянам і роботодавцям з використанням інтернет-технологій.
Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.
«Державна служба зайнятості України прагне надати послуги максимально доступними і комфортними, тому ми активно впроваджуємо електронні сервіси для роботи з клієнтами», — розповів Білич.
Прикладом цього, за його словами, є відкриття на початку року нового веб-сайту Державної служби зайнятості України «Єдина соціальне середовище зайнятості», який відтепер має більш зручний і зрозумілий інтерфейс, надає можливість швидкого пошуку вакансій і резюме територією всії України.
Такий кабінет є, по суті, персональним автоматизованим робочим місцем, яке надає можливість роботодавцям подати звітність в центр зайнятості в режимі онлайн, переглянути стан укомплектування заявлених вакансій і кількість напрямків центром зайнятості претендентів на роботу, а також перевірити актуальність реквізитів свого підприємства, які містяться в базі служби зайнятості.
Крім цього, «Електронний кабінет» допомагає роботодавцю здійснити моніторинг договорів на організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру і працевлаштування після професійного навчання, переглянути актуальні резюме шукачів роботи і виконати безліч інших функцій.
«Ми дійсно чекали на створення такого кабінету, адже постійно підшукуємо на роботу до нашої фірми чимало фахівців, адже практично кожні півроку розширюємося, а то й частіше. Дійсно, така зручна послуга буде нам в нагоді», — зазначила «Урядовому кур’єру» начальник відділу персоналу компанії «Еверест-Універсал» Надія Шуба.