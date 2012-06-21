Лабрадор Террі має відповідні навички і чималий досвід пошуку ретельно замаскованих зброї, боєприпасів чи вибухівки. Вівчарка Вокер завдяки іншим унікальним здібностям вміє відшукати людину, хоч би де та перебувала. Але цього дня згадані та інші чотирилапі помічники поліцейських Донеччини випробували себе ще й у ролі лікарів-реабілітологів для малих пацієнтів. Це відбулося під час відвідин вихованців маріупольського дитячого будинку «Сонечко» кінологічного центру Головного управління Національної поліції України в Донецькій області.
Не секрет, що один із методів позитивного впливу на людей через натренованих псів каністерапію (песотерапію) дедалі частіше використовують, щоб заспокоїти пацієнта, сконцентрувати чи допомогти йому краще запам’ятовувати нову інформацію.
Врахувавши цей досвід, керівники обласної поліції вирішили організувати для малих земляків дуже цікаве і водночас корисне дозвілля. Надто що у згаданому дитбудинку виховують дітей-сиріт із порушеннями розвитку, слуху та мовлення, які більш ніж інші ровесники потребують уваги, приязні й позитивних емоцій. І саме спілкування малечі із симпатичними і розумними службовими псами має допомогти їм отримати яскраві враження.
Юні гості кінологічного центру із захопленням стежили за вмілими діями чотирилапих правоохоронців, які злагоджено працювали разом із кінологами. А ще керівник кінологічного центру Леонід Котов розповів малюкам про особливості кожного із псів, з якими вони встигли заприятелювати.
Цього дня вихованці «Сонечка» поспілкувалися з поліцейськими-вибухотехніками, а ті не тільки вручили їм подарунки, а й нагадали про головні правила безпеки поводження з невідомими предметами.