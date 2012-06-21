Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Симпатична чепрачного окрасу службова собака Гера та її вірний друг і тренер старший сержант кінологічного центру ГУ Нацполіції в Полтавській області Назар Зубричев, які зараз перебувають у відрядженні у Миргороді, є справжніми улюбленцями жителів цього курортного міста. Їх запрошують на свята, зокрема з ініціативи миргородської влади Гера виступала на міських заходах з нагоди Дня захисника Вітчизни, у громадських організаціях, школах. Цьому є пояснення: німецька вівчарка, якій зараз 2,5 року та її наставник більше двох років прослужили у зоні АТО на Донбасі.

Собаку Назарові у 2017 році подарував товариш по службі, який приїжджав у їхній підрозділ на ротацію з Вінницького кінологічного центру. Гері тоді було всього 1,5 місяця, тому всьому, що вона вміє, зокрема знаходити вибухівку та зброю, її навчив Зубричев.

– На Донбасі у нас було багато щоденної рутинної роботи: стадіони перевіряли, громадські місця, залізничні вокзали, інші місця масового скупчення людей, – розповідає Назар Миколайович. – Тиждень тому Герині знання і досвід знадобилися і в Миргороді, коли шукали у вагонах швидкісного пасажирського потяга сполученням Харків-Київ вибухівку. На щастя, повідомлення про замінування що надійшло на сайт ГУ Нацполіції в Полтавській області виявилося хибним.

Працювала Гера під час обшуків, знаходила міни, гранати, зброю. Одного разу на блокпосту вона виявила багато протитанкових мін. Нанюхавши таку велику кількість вибухівки, а в одній міні міститься 6 кілограмів тротилу, Гера пережила справжній шок. Тому, що на тренуваннях Назар використовує маленькі шматочки вибухівки. Але гідно витримала цей екзамен і після цього ще знайшла у сидіннях машини наповнені пластитом кульки.

На святі в Маріуполі Гера виявила у людному місці коробку з патронами та хвостовиками від мін. Працювали вони з Назаром і на мінних полях.

«Чи було таке, що вона мені врятувала життя? – перепитує Зубричев. «Ні, такої нагоди у неї не було, - усміхається, - але вона своєю роботою людям постійно рятує життя».

Принагідно розповів, що Гера – собачка дуже грайлива, комунікабельна, любить дітей. І, як усі німецькі вівчарки, кмітлива й здібна до дресирування.

Назар Миколайович тренує її за допомогою м’ячика. «За м’ячик вона все зробить». Тобто, мотивує її іграми.

За його словами, змусити собаку щось робити неможливо, її треба тільки заохотити. Виконає вона команду тренера, він з нею пограється, пригостить ласощами. Досягнутий результат закріплюють постійно повторюючи заняття.

Щоб із дня у день цим займатися, треба мати неабияке терпіння, любити собак. Назар їх просто обожнює. Розказував, що у 1990-і роки, коли він ще був хлопчиськом, у них вдома теж жила німецька вівчарка, яку він навчив виконувати кілька команд. Але її доля була трагічна. Вона захворіла, але потрібних медпрепаратів для того, щоб її вилікувати, у аптеках не знайшли, і незабаром загинула. Його це так вразило, що з роками він здобув ветеринарну освіту, і якийсь час лікував тварин. Тому поліцейське начальство й запропонувало йому стати кінологом. Та так і працює із собаками ось уже майже 5 років.

Маючи у своєму штаті таких відважних профі, керівництво облуправління поліції вирішило залучити їх до профілактичної роботи і наразі запускає новий просвітницько-інформаційний проєкт для дітей і батьків – комікс про службову вівчарку Геру, яка шукала вибухівку на Донбасі. «Головна героїня коміксу відкриє читачу власний «світ», у якому багато місця для нових друзів, цікавих пригод, забавних моментів», – відзначили у прес-службі.

– Роботу над коміксом тільки-но розпочали. Поки що його робимо у форматі фото, але, можливо, робитимемо й відеосюжети. Але це буде окремо. Зараз для нас головне – правильно запустити проєкт, – розповіла «Урядовому кур’єру» інспектор відділу комунікації управління Лариса Петренко.

Відносно того, чи обмежаться вони одним коміксом, пані Лариса відповіла, що ймовірно проєкт матиме продовження. Тоді не втрималася й почала розхвалювати Геру: «Вона правильно вихована. Це не любитель якийсь, початківець, яку покликали, вона й прибігла. Вона тільки Назара чує й бачить».

Але є у Гери й «недолік», вона дуже ревниво ставиться до людей із собаками, які намагаються контактувати з Назаром. Особливо вона злиться, якщо Назар погладить або почухає іншу собаку. Тоді вона може ту собаку добряче покусати. Хоча терпить 8-місячного Ральфа, якого теж тренує Зубричев, мабуть, вважаючи його членом їхньої «зграї».

Розповідаючи про особливості характеру своєї підопічної, старший сержант поліції Зубричев із сумом зауважив, що, на жаль, вівчарок на службі у поліції використовують максимум до 9 років. Потім вони втрачають мотивацію, перестають виконувати команди. Тому їх треба постійно тримати в тонусі.