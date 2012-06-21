У Харківській обласній художній галереї «Мистецтво Слобожанщини» відрито виставку «Смаки Сумщини», на якій представлено фотороботи професійних майстрів об’єктива. Серед них Наталія Кармазіна.
Мета вернісажу — розкрити туристські й передовсім гастрономічні можливості сумського краю, який залюбки зустрічає гостей з усіх куточків України та з-за кордону.
Під час відкриття виставки підписано угоду про співпрацю, що значно розширить можливості розвитку внутрішнього туризму між Сумською і Харківською областями. Учасники й гості виставки могли не лише помилуватися гастрономічними світлинами, а й дегустували продукти і медові напої, виготовлені на Сумщині.