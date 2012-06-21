З дня анонсування Харківською міськрадою покриття міста мережею безплатних точок Wi-Fi, про що вже повідомляв «Урядовий кур’єр», минув тиждень, і тут у режимі онлайн запрацювало 500 об’єктів.
До мережі підключилися десятки шкіл, дитсадків, лікарень, поліклінік, житлово-комунальних дільниць, виконкоми і центр надання адміністративних послуг. Серед перших до Smart City Kharkiv приєдналася дитяча клінічна лікарня №24 поки що з одним роутером, та невдовзі на всіх поверхах медзакладу встановлять обладнання Wi-Fi.
Як обіцяють фахівці, упродовж половини місяця до міської мережі буде приєднано ще 100 установ, а згодом безплатним інтернетом харків’яни та гості міста зможуть користуватися в місцях відпочинку та на зупинках громадського транспорту.
Як пояснив інженер КП «Міський інформаційний центр» Олександр Гордієнко, процес підключення дуже простий. Варто лише знайти у своєму смартфоні мережу Wi-Fi з назвою Smart City Kharkiv, і ваш вхід відбувається без жодних паролів. Він додав, що всі комунальні установи Харкова долучаться до реалізації проєкту з надання жителям міста доступу до безплатного інтернету. Також, за його словами, будь-яка організація чи установа міста має змогу стати учасником цього проєкту, варто лише подати до міськради відповідну заявку.