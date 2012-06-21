У США розробили мобільний додаток, який дозволяє діагностувати рак підшлункової залози за допомогою "селфі". Додаток "Biliscreen" сканує зображення і ставить діагноз.
Про це повідомляє видання "ВВС".
Такий новий метод діагностування створили вчені з Університету штату Вашингтон. На їх думку, можливостей звичайної камери на смартфоні більш ніж достатньо, щоб виявити початкові симптоми недугу. Для цього, необхідно лише завантажити додаток "Biliscreen", одягнути спеціальні окуляри або світлопоглинаючу коробку та сфотографувати свої очі.
Додаток використовує спеціальні алгоритми обробки відеоінформації та інструменти машинного навчання. У такий спосіб, він фіксує підвищений вміст білірубіну — пігменту який викликає пожовтіння шкіри та білків ока. Саме така зміна кольору є одним з найбільш ранніх ознак більшості видів раку підшлункової залози.
Схожа методика застосовується нині й у сучасній медицині. Однак лікарі можуть констатувати проблему лише на пізній стадії розвитку пухлини. Мова йде про те, що рак підшлункової залози не має чітко виражених симптомів. Відповідно, почати лікування на початку захворювання вдається дуже рідко. А на запущеній стадії його вилікувати просто неможливо. Загалом, рівень виживання становить близько 9%.
Додаток "Biliscreen" здатний сигналізувати про рак підшлункової залози на перших його етапах. Згідно з дослідженням, діагностика за допомогою смартфона вже показала точність у майже 90% пацієнтів хворих на рак підшлункової залози.
Але пропонована версія програми вимагає дотримання певних умов. Крім наявності гарної камери на смартфоні, слід подбати про належне освітлення та додаткові аксесуари. Останнє передбачає спеціальні окуляри або світлопоглинаючу коробку. Проте найближчим часом, як запевняють розробники, планується покращити додаток. Головна ціль — діагностування без додаткових атрибутів.
ДОВІДКА «УК»
Рак підшлункової залози — це важке онкологічне захворювання. Воно характеризується розвитком з тканин підшлункової залози злоякісної пухлини. За своєю поширеністю серед усіх злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту, рак підшлункової залози займає 4-е місце.