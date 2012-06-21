Чергове дослідження IHS вказує на те, що вже в наступному році смартфони з екранами OLED почнуть домінувати на ринку, відтіснивши моделі, оснащені РК-екранами на друге місце, повідомляє "Урядовий кур'єр".
У 2016 році ринкова частка смартфонів з екранами OLED становила 40,8%, в 2018 роки вона збільшиться до 45,7%. У 2019, за прогнозом, більше половини (50,7%) смартфонів будуть оснащені екранами OLED. У грошовому вираженні це виллється в суму 20,7 млрд доларів. Смартфонам з ЖК-екранами дістанеться 49,3% ринку, дохід від їх продажу складе 20,1 млрд доларів. Тенденція збережеться, до 2025 року частка OLED на ринку смартфонів досягне 73%.
Найбільш популярними смартфонами стануть моделі, оснащені екранами OLED з співвідношенням сторін 18,5: 9 або ще більш витягнуті, які займають більше 90% площі лицьової панелі.
Лідером поки що залишається Samsung Display, яка займає більше 95% ринку OLED.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»