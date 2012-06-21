З огляду на епідемічне поширення пневмонії невідомого походження, що вперше виявлено торік у грудні в китайському місті Ухань, і наявність прямого авіасполучення з цією державою Міністерство охорони здоров’я вживає заходів, аби запобігти появі нового вірусу на території України. Про критерії визначення випадку вірусу поінформовано керівників та медичних працівників аеропортів і служб, які забезпечують обслуговування пасажирів і повітряних суден міжнародних рейсів, керівників та медичних працівників авіакомпаній, що здійснюють міжнародні рейси. На санітарно-карантинних пунктах міжнародних аеропортів посилено контроль за пасажирами, які прибувають із Китаю. Встановлено негайний режим інформування Центру громадського здоров’я та МОЗ про підозрілі випадки захворювань.

За словами генерального директора державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігоря Кузіна, санітарно-карантинні підрозділи лабораторного центру МОЗ спільно з Державною прикордонною службою уже зустрічають літаки, які прибувають із Китаю, і проводять опитування.

«Додаткових заходів поки що не впроваджують. Але це може статися в разі отримання відповідних інструкцій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Триває швидка оцінка потреби у виробах медичного призначення, а також витратних матеріалів у разі завезення вірусу на територію України», — цитує слова Ігоря Кузіна УНІАН.

Як інформує МОЗ, збудник захворювання — новий тип коронавірусу 2019-nCoV. Вірус здебільшого передається від тварин до людини і не дуже пристосований для передачі від людини до людини. Нині вакцин проти нього не існує. Головний спосіб боротьби з 2019-nCoV — медико-санітарні заходи та карантин.

Європейський центр з контролю та профілактики захворювань визначив середній рівень ризику спалаху нового коронавірусу 2019-nCoV у країнах Європи. Станом на 22 січня 2020 року, згідно зі звітом цього центру, зареєстровано 448 лабораторно підтверджених випадків хвороби, зокрема дев’ять летальних. 441 випадок зареєстровано в різних провінціях Китаю, з них 102 — з тяжким перебігом. 2197 близьких контактів було виявлено в Китаї, 1394 з яких перебувають під медичним спостереженням. Серед захворілих 15 — медичний персонал, який контактував із хворими.

Як повідомляє Укрінформ, через новий коронавірус у Китаї померли вже 26 осіб. Зареєстровано понад 800 випадків захворювання. Крім Уханя, який вважають епіцентром поширення вірусу, у провінції Хубей закрили 13 міст. Вірус підтверджено в сусідніх з Китаєм країнах Таїланді, Південній Кореї, Японії, Тайвані, Росії, В’єтнамі, а також у США та Франції.

До слова, вірус SARS, який убив майже 800 людей у всьому світі на початку 2000-х років, також був коронавірусом. Він уражав дихальну систему з появою в тяжких випадках атипової пневмонії з гострою дихальною недостатністю.

Як заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, інкубаційний період коронавірусу 2019-nCoV триває 2—12 діб, шляхи і механізми його передачі нині встановлюють. У людей, які перебувають в інкубаційному періоді, немає жодних клінічних симптомів хвороби. Симптоми коронавірусної інфекції типові як для застуди, тому відразу його відрізнити неможливо.

ВООЗ поки що не вводить обмежень на переміщення людей і товарів через спалах коронавірусу. «Але можемо очікувати, що кількість недужих зростатиме найближчим часом. Щоб підготуватися до надзвичайної ситуації, в кожній країні працюють міжнародні медико-санітарні правила, за якими країна зобов’язана відзвітувати до ВООЗ про будь-який випадок, незважаючи на те, чи його підтверджено», — заявив голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. Він рекомендує громадянам добре мити руки, не вживати не оброблених термічно продуктів, консультуватися з лікарями в разі поганого самопочуття. У разі контактування із хворими людьми рекомендовано зв’язатися з лікарем.

У розісланих регіональним епідеміологічним службам інструкціях, запропонованих ВООЗ, МОЗ називає опитувальник для пацієнтів із підозрою на 2019-nCoV, рекомендації відбору, зберігання і транспортування зразків матеріалів, для населення щодо профілактики можливого зараження вірусом, перелік виробів медичного призначення, необхідних для роботи з пацієнтом з підозрою на вірус, встановлення медичного спостереження за контактними особами протягом 14 днів з моменту контакту з пацієнтом.

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