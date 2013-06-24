У приміщення університету російського міста Перм зайшов зловмисник, який пострілами з мисливської рушниці вбив шістьох і поранив 28 осіб. Деяким студентам та викладачам вдалося забарикадуватися всередині будівлі, проте вони бачили, як інші кричать і вистрибують із вікон аудиторій.

Російська влада заявила, що нападником виявився студент пермського університету. Під час затримання він чинив опір і його було поранено. Поліція доставила його до медичного закладу.

Слідчі оглядають місце злочину, допитують свідків. За повідомленнями російських ЗМІ, нападник діяв сам і заявив, що не має політичних чи релігійних мотивів. У публікаціях у соцмережах він писав, що його охопила ненависть і він має намір зробити боляче іншим.

«Я довго думав про це, минули роки, і я зрозумів, що настав час зробити те, про що я мріяв», — написав він в одному з дописів у соціальних мережах, який згодом було видалено, повідомляє Reuters.