Вчені Ратгерського університету в США розповіли, що на Землі можуть з'явитися райони зі смертельно небезпечною спекою. На цій території проживає 1,2 мільярда чоловік.
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Це відбудеться при підвищенні глобальної температури до кінця століття на три градуси в порівнянні з доіндустріальною епохою. Такий сценарій найбільш вірогідний, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
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«Коли ми дивимося на ризики потепління планети, нам необхідно приділяти особливу увагу сукупним крайнім значенням температури і вологості, які особливо небезпечні для здоров'я людини», – розповів директор інституту Роберт Копп.
Нині зона ураження зачіпає в чотири рази більше людей, ніж в кінці XIX століття.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені з Австралії знайшли пророцтво про кінець світу, яке зробив комп'ютер у 1973 році. Розробником обчислювальної машини, яка зробила прогноз про земний апокаліпсис, був американський інженер і системолог Джей Форрестер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»