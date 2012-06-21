Науковий журналіст видання The Guardian Філіп Бол у своїй статті розповів про причини підвищеної небезпеки коронавируса SARS-CoV-2 для чоловіків.
Дані про смертність від нового типу коронавірусу в Китаї, Франції, Італії та Південній Кореї свідчать про те, що частка померлих від COVID-19 чоловіків вища майже на 50%, ніж показники серед жінок.
За словами Бола, причиною цьому є поведінкові особливості чоловіків – вони частіше схильні до шкідливих звичок, зокрема зловживання алкоголем і куріння. Можливо, що й інші відмінності в поведінці також відіграють свою роль – наприклад, нехтування рекомендаціями щодо миття рук.
Біологічні фактори також мають свій вплив. Чоловіки мають більш слабку імунну систему і тому більш схильні до низки інфекційних захворювань, зокрема, які викликані бактеріями. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що чоловічі статеві гормони слабкіше реагують на патогени, ніж жіночі.
Вивчивши дані інфікованих, вірусологи кажуть, що коронавірусна інфекція більш небезпечна для чоловіків, ніж для жінок. Особи чоловічої статі частіше вмирають від коронавірусу, і ця тенденція не залежить від віку і стану здоров'я зараженого.
Поширення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, почалося в кінці грудня минулого року. Осередком інфекції стало китайське місто Ухань. За кілька місяців хвороба охопила понад 190 країн світу. 11 березня ВООЗ оголосила коронавірусну пандемію.
За даними міжнародного статистичного бюро Worldometer на 9 квітня, кількість випадків зараження новим типом коронавірусу в світі досягло 1 мільйона 552 тисячі осіб, від захворювання COVID-19 померло 89 тисяч людей, з лікарень виписано 332 тисячі пацієнтів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»