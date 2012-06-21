Фахівці Національного інституту раку (США) оприлюднили щорічну доповідь про темпи поширення онкологічних захворювань. Згідно з документом, опублікованим в журналі організації, з 1999 року смертність від раку в середньому знизилася на 2%. Вчені підкреслюють, що тенденція зберігається.
Так, чоловіки як і раніше в 1,2 рази частіше хворіють, ніж жінки. Більш того, з 2012 по 2016 рік кількість летальних випадків у чоловіків була вищою у 1,4 рази. Разом з тим у віковій групі 20-49 років небезпечний діагноз виявляли у 203,3 жінок з 200 тисяч – проти 115,3 чоловіків. Також, в 2012-2016 роках жіноча смертність від раку становила 27,1 випадок на 100 тисяч пацієнтів. У чоловіків цей показник становив 22,8 осіб. На думку лікарів, це обумовлено поширеністю раку молочної залози.
За даними дослідників, кожен третій дорослий чоловік може захворіти на рак. Найбільш поширеним «чоловічим» діагнозом залишається рак передміхурової залози. Що примітно, більшість пацієнтів стикаються з хворобою до 50 років. Незважаючи на ці дані, загальна смертність у чоловіків знизилася на 1,8% в рік, а у жінок - на 1,4%. Автори звіту відзначили тенденцію до загального зниження смертності.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»