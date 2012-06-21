Австралійські вчені провели дослідження і дійшли висновку, що у людей які часто сміються життя складається набагато цікавіше. Вони пов’язують це з тим, що під час сміху активно виробляються ендорфіни, які впливають на швидкість передачі інформації між нейронами мозку. Такий вплив з боку сміху призводить не тільки до підвищення рівня IQ, але й до поліпшення пам’яті та покращення настрою.
Почуття гумору дозволяє розширити розумову, емоційну та інтелектуальну здібності людини, – повідомляє dobryjlikar.
Вчені також рекомендують дивитися комедії під час хвороб, так як перегляд веселого фільму дозволяє менше приймати болезаспокійливі препарати і швидше відновити своє здоров’я. Дослідження Університету штату Меріленд підтверджують, що перегляд комедійних фільмом також сприяє зменшенню ризику серцевого нападу, так як рівень стресу зменшується, а кровотік збільшується.
На думку вчених Університету Флориди, сміх може привести до відкриття «другого дихання» – як у спортсменів, що дозволяє досягти хороших результатів.