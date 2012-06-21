«Урядовий кур’єр» у кількох номерах (20 жовтня, 3 та 18 листопада 2017 р., 5 січня 2018 р.) інформував читачів про проблеми з теплозабезпеченням міста Сміла на Черкащині.
«Ситуація була критичною, місцеве самоуправління усунулося», — так прокоментував проблеми з подачею тепла на минулому тижні віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко. Після особистого втручання урядовця справи в місті пішли на краще. Питання теплопостачання, функціонування систем життєзабезпечення міста вирішені. У котельнях, які забезпечують теплом 16 житлових будинків, газопостачання відновлене.
На засіданні штабу ДСНС Геннадій Зубко дав доручення взяти ситуацію в Смілі під особистий контроль заступнику міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Едуарду Кругляку, профільному заступнику Черкаської облдержадміністрації та керівнику управління ДСНС в області.
«В умовах децентралізації в Смілі відсутнє місцеве самоврядування! У місті за ситуації, коли відключені котельні, немає мера, відсутній секретар міськради. Такими діями вони порушують Закон України «Про теплопостачання» під час опалювального сезону, оцінку цьому дадуть правоохоронні органи», — заявив Геннадій Зубко. За його словами, вже порушено кримінальну справу щодо компанії, яка здійснювала теплопостачання у Смілі.
Урядовець також доручив щоденно до 8-ї ранку звітувати про стан підключення житлових будинків і об’єктів соціальної сфери до опалення в місті, повідомили в прес-службі віце-прем’єр-міністра.