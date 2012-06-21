З 1 вересня цього року в Україні в багатоповерхівках замість старих радянських сміттєпроводів створюватимуть сучасні системи підземного та вакуумного збирання сміття. До цього зобов’язують нові Державні будівельні норми. Такі способи збирання відходів успішно працюють у Швеції, Австрії та Норвегії.
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ сподіваються, що систематизоване збирання сміття в нашій країні сприятиме чистоті і його сортуванню, поліпшенню екологічної ситуації. Сподівається на це голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко: «Якщо досі сортували сміття за бажанням, то тепер це обов’язково для всіх: об’єднаних громад, сіл і міст. Звичайно, все й одразу не вийде, але поступово треба поліпшити ситуацію зі сміттям не тільки на рівні регіонів, а в країні загалом».
Підземний метод збирання сміття безпечний, гігієнічний та естетичний. Відходи розміщують не на вулицях, а у спеціальних контейнерах під землею. Вакуумний метод також має плюси. У більшості європейських країн уже давно заборонено сміттєпроводи в багатоповерхівках. Адже вони сприяють антисанітарії у під’їздах, спричинюють ризик пожеж.
За словами директора департаменту будівництва, містобудування й архітектури та ЖКГ ПОДА Тимофія Голбана, нові Державні будівельні норми визначають відстані проектування майданчиків для сміттєвих баків коло житлових будинків. Відстань від вікон житлових будинків має бути не менш як 20 метрів.