Ситуація з відходами в Україні невтішна: нині спалюють лише 2,7% сміття і 3% переробляють.Про це віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко сказав на першому засіданні Координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.
«На сьогодні в Україні спалюють 2,7% відходів, а якщо взяти за приклад Європейський Союз, то там ця цифра дорівнює 26%. З переробкою ситуація набагато гірша. 43% відходів у ЄС переробляють і повертають до споживання, а в Україні ця цифра — усього 3%», — наголосив віце-прем’єр.
Щоб змінити ситуацію на краще, переконаний урядовець, вкрай необхідно реалізувати Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року, повідомляє Укрінформ.
Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак зауважив, що більшість українців вважає управління відходами дуже актуальним.
«Згідно з даними останніх опитувань, 93% населення України вважають екологічну тематику важливою для них особисто. Більшість громадян нашої держави, а саме 88%, вважають проблему управління відходами важливою. Майже половина опитаних, 49%, оцінили її як надзвичайно важливу. Але так само половина респондентів сказала, що не знають, що відбувається зі сміттям після того, як його забирають зі сміттєвих баків біля будинків», — зазначив урядовець.
Очевидно, наголосив він, що відповідальність починається з усвідомлення проблеми та її наслідків для людини. За словами міністра, якщо кожен громадянин не буде залучений до розв’язання цих проблем, не усвідомлюватиме, як працює ця система, й не віритиме в її ефективність, він не зможе стати партнером влади у вирішенні сміттєвої проблеми в державі. Нагадаємо, що Координаційну раду з питань реалізації Національної стратегії управління відходами утворено постановою Кабінету Міністрів від 25 квітня 2018 року. До її складу входять члени КМУ, народні депутати, представники інших державних органів, підприємств та установ, а також органів місцевого самоврядування та неурядових організацій.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»