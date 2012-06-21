Зебри завжди привертають увагу відвідувачів Миколаївського зоопарку своїм дивовижним забарвленням, за який їх назвали тигровими конями. Останнього дня січня у світі відзначають Міжнародний день зебри. Його започаткували за ініціативою природоохоронних організацій, зокрема Смітсонівського Національного інституту зоології та природоохоронної біології. Міжнародний день зебри покликаний сприяти збереженню смугастих коней. Зебри — мешканці саван Східної і Південної Африки.
У Миколаївському зоопарку утримують зебр Чампана, це підвид зебри бурчеллової, інша назва — саванна зебра. Це найпоширенішиий вид смугастих тварин. Усього відомо чотири підвиди, які добре розрізняють за кількістю смуг на шиї, за забарвленням кінцівок — для кожного підвиду характерний свій малюнок. У Миколаївському зоопарку мешкають чотири смугастики: Б’янка, Аладдін, Басар (дитинча Б’янки та Аладдіна, що народилося торік) та молода самка Панда.