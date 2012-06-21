До Києва надійшла перша партія херсонських соковитих ягід. Баржа з кавунами й динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області, звідки їх доправляють до столичних супермаркетів автомашинами. З Голої Пристані на Херсонщині цього року відвантажили вдвічі більше баштанних, ніж торік, — 500 тонн. Крім кавунів, уперше відправили 80 тонн динь.
«Херсонський кавун найсмачніший! Доправляючи популярну ягоду на столичні прилавки, ми доводимо, що можемо відновити судноплавство на Дніпрі та зняти колосальне навантаження з українських доріг. Дніпро — це судноплавна артерія України, і її потрібно розвивати», — зазначив голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв. Він подякував аграріям Херсонщини, які, попри аномальні кліматичні умови цієї весни, змогли сформувати партію баштанних, і висловив вдячність Олексієві Вадатурському за розвиток річкової логістики.
Засновник компанії «Південний експорт» Олександр Синенко сказав, що постачання Дніпром набагато вигідніше і дає змогу зберегти товарний вигляд ягід. Вантаж було сформовано з урожаю трьох фермерських господарств Голопристанського району. Спостерігати за переміщенням баржі можна було онлайн на картах на сайті «Нібулону». У Києві знають, що баштанні з баржі будуть високої якості з усіма сертифікатами, без нітратів, матимуть гарний вигляд. Компанія планує перевозити херсонські кавуни річковим транспортом також до Харківської та Полтавської областей.