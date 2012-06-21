У Сумському національному аграрному університеті гостинно розчинило двері інтернаціональне кафе Ginkgo, назване на честь екзотичної рослини Гінкго Білоба, яка стала об’єктом окремого дослідницького проєкту сумського вишу.
До послуг відвідувачів страви з кухонь різних нардів світу-української, китайської, італійської, французької та інших. Удень кафе працює як заклад громадського харчування, а вечірньої пори стає творчим майданчиком для зустрічей студентів у неформальній обстановці.
Ціни тут доволі помірні, що приваблює відвідувачів, а поєднання національного з інтернаціональним стає особливою фішкою закладу, який поступово набуває популярності.
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»