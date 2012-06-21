Центром апробації новітніх технологій і стратегій у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань стала Черкащина. Усе це завдяки технічній допомозі міжнародних організацій. Цими днями підписано відповідний меморандум із міжнародним благодійним фондом «Альянс громадського здоров’я».
На Черкащині здійснено повну децентралізацію надання послуг для людей, які живуть із ВІЛ. У кожному районі та місті працюють пункти видачі ліків. Тут упроваджують електронну систему моніторингу ВІЛ-інфекції та обліку пацієнтів.
— Уперше з початку епідемії область досягла дуже важливого показника — жодного передавання ВІЛ від матері до дитини, — наголосив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. — Тобто зусиллями медиків області та працівників неурядових організацій наближаємо мету, визначену міжнародною стратегією, — подолання СНІДу як загрози здоров’ю населення до 2030 року.
За словами виконавчого директора міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» Андрія Клепікова, нинішній меморандум зафіксував уже досягнуті результати співпраці та визначив пріоритетні напрями роботи.
— Альянс робить вагомий внесок у протидію епідеміям СНІДу, туберкульозу та гепатитів в області, — розповів він. — Цього року ми залучили на це понад 17 мільйонів гривень. В умовах скорочення міжнародного донорського фінансування, обмежених бюджетних можливостей вкрай важлива ефективна співпраця з органами державної влади на місцях. Лише спільними зусиллями можемо забезпечити впровадження подальших комплексних програм протидії соціально небезпечним захворюванням. На Черкащині із владою маємо взаєморозуміння та ефективну взаємодію.
Нагадаємо, торік на базі централізованої лабораторії діагностики Черкаського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом запрацював відділ вірусологічних та імунологічних досліджень. Сучасне устаткування дає змогу проводити майже 300 видів лабораторних обстежень.