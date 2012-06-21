В американському штаті Флорида автомобіль з собакою за кермом годину «накручував» кола, передає видання CNET.
Водій вийшов з машини, після чого двері зачинилися. У салоні залишився лабрадор на кличку Макс, який випадково включив задню передачу і почав їздити по колу, сидячи на водійському місці.
Приїхавши на місце події поліцейські, довгий час нічого не могли зробити. Коли автомобіль врізався в поштову скриньку і уповільнив хід, поліцейським вдалося відкрити двері і зупинити машину. Повідомляється, що Макс в результаті першого в житті водіння машини господаря не постраждав.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»